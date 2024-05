Basket. La Rimadesio regola Salerno e resta in B

Obiettivo raggiunto. Con al posto della “i“ di “obiettivo“ un 1 che sta a significare che anche l’anno prossimo la Rimadesio giocherà nel terzo campionato nazionale. È questo lo slogan scelto dalla società desiana per festeggiare la permanenza in Serie B. Il turno di playout contro Salerno ha avuto vita brevissima perché ai bluarancio sono state sufficienti tre gare (si gioca al meglio delle cinque) per conquistare la salvezza: le due al PalaFitLine e quella di venerdì sera in Campania dove la squadra di Gallazzi si è imposta 85-76 dando il via ai festeggiamenti. Gara condotta per ampi tratti dai brianzoli avanti già 9-0 dopo 1’ (break chiuso dalla tripla di Baldini), ma la Virtus Arechi torna in scia prima della sirena del 10’ (19-22).

Nuovo tentativo di allungo ospite a metà secondo quarto (29-36), ma l’equilibrio non si schioda e resta tale anche nel corso del terzo periodo quando Salerno opera anche il sorpasso. Padroni di casa avanti anche 69-65 al 34’ poi finalmente la Rimadesio sale d’intensità in difesa, poi i canestri di Tornari e Baldini e i liberi di quest’ultimo, freddissimo dalla lunetta, consegnano alla squadra di Desio il punto del definitivo 3-0. Nel tabellino spicca anche la prestazione di Sodero top scorer con 23 punti equamente distribuiti nel corso dei quattro periodi. Baldini mette consistenza al suo bottino di 20 punti nei concitati minuti finali, in ampia doppia cifra anche capitan Mazzoleni (18).

Ro.San.