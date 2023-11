Basket. La Rlc Sistemi trionfa a Siena. Union Basket, salta la trasferta

Ottima vittoria a Siena per la RLC Sistemi (foto), che ottiene il terzo successo consecutivo in serie B regionale femminile superando 55-37 Costone Siena nell’unico turno infrasettimanale di questa stagione. Trasferta complessa per le condizioni meteo, ma anche per la classifica, che ora sorride un po’ di più alle pratesi (6 punti). Inizio di gara con Siena che spinge forte sull’acceleratore. Al sesto minuto del primo quarto le padrone di casa mettono a referto il primo allungo sul 12-6 , mentre le pratesi non riescono a reagire in un avvio decisamente in salita. Il primo quarto ad ogni modo si chiude con Costone Siena avanti 15-11.

Nel secondo quarto le senesi vogliono mettere una seria ipoteca sulla gara e continuano a lavorare duro dentro l’area, rendendo vita difficile alle pratesi e issandosi sul 23-15. Poi la difesa della Rlc Sistemi incomincia ad imbrigliare l’attacco delle padrone di casa e nonostante una gara fin qui non esaltante delle pratesi si va al riposo sul 30-21 in favore di Costone. Dopo la strigliata negli spogliatoi di coach Pavi Degl’Innocenti Prato rientra in campo con maggiore determinazione. Con un due su tre dalla lunga Garatti rimette subito in equilibrio la gara e Ponzecchi, finalmente dominante sotto i tabelloni, realizza un paio di canestri importanti. Terzo quarto da manuale per la Rlc Sistemi che concede solo due canestri dai liberi e un canestro da sotto a Costone e mette la freccia del sorpasso chiudendo il terzo parziale avanti 41-34. Nel quarto finale sale in cattedra il trio Mandroni-Garatti-Sautariello che gestisce in maniera impeccabile i ritmi della gara e non consente mai alla squadra senese di rientrare in partita. Ecco il tabellino della Rlc Sistemi: Sautariello 13; Agostini; Mandroni 7; Billi 4; Trucioni 9; Ponzecchi 8; Garatti 6; Popolo 6; Cipolletta; Franchini 4. All. Pavi Degl’Innocenti.

Per quanto riguarda la serie C, rinviata per l’emergenza maltempo la gara dell’Union Basket contro Fucecchio.

L. M.