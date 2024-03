Basket, la Serie C ai play-in. Galvi Lissone inizia alla grande. In casa ne fa 94 contro Gussago

Parte subito bene la Galvi Lissone confermando ai play-in Gold quando aveva saputo fare nella parte finale della regular season chiusa in crescendo. E non era una prima giornata qualunque quella proposta dal calendario del girone Est perché si sfidavano, incrociandosi, le quattro che partivano da quota 6 in classifica. I brianzoli hanno fatto il loro dovere in casa segnando 94 punti ai bresciani di Gussago. Lo ha fatto altrettanto, con gli interessi, anche la favoritissima Curtatone che ha letteralmente annichilito Romano di Lombardia (94-68) nello scontro diretto tra le due prime della classe in “regular”. Insomma si prospetta una interessante sfida per il primato tra i mantovani e i brianzoli che lanciano un bel segnale piegando alla distanza la formazione bresciana. Dopo un primo tempo altalenante (c’è anche un break di 16-2 per Gussago poi rintuzzato) ma alla fine equilibrato (44-45 al 20’ grazie alla scarica di triple di Cristofori e del giovane Dascola). La Galvi prende inerzia in una partita dominata dagli attacchi e vince sia il terzo quarto 21-16 e soprattutto l’ultimo 29-20. Lo strappo definitivo arriva grazie alle triple del rientrante Fiorito, ancora Cristofori e i canestri di Terreni.

A ricamare ci pensa Marinò (foto) che oltre ai 19 punti sfiora la tripla doppia con i suoi 8 assist (e 11 falli subiti). La sensazione è che la Galvi stia arrivando al top della forma proprio nel momento giusto, lo sapremo già sabato alle 21 con la trasferta a Mazzano, penultima a quota 2 punti. Nella fascia Silver parte bene anche Varedo (110-88 su Settimo), male nella Bronze sia Busnago (60-86 con Manerbio) che Villasanta (61-63 con Viadana).