Basket. La Spv Vignola ospite stasera della ’Jolly’ a Reggio. Castelfranco attesa domani a Castel Maggiore

Divisione Regionale 1, girone A: venticinquesima giornata per SPV Vignola ed Ottica Amidei Castelfranco. La SPV, questa sera alle ore 21:30, scenderà in campo a Reggio Emilia ospite di una Jolly Basket reduce da 3 vittorie consecutive e che vorrà accorciare in classifica sul gruppetto all’interno del quale vi sono proprio i giallo-neri. Trasferta bolognese, invece, per Castelfranco che, domani alle 18:30, andrà in quel di Castel Maggiore per affrontare Progresso Happy Basket; dopo l’ultima vittoria interna contro gli Stars Bologna, la rincorsa al quarto posto per i castelfranchesi transiterà anche dal Palasport di via Lirone, per un appuntamento più che fondamentale per la truppa di coach Alberto Cilfone.

Serie B femminile, poule play-off: nella prima giornata del girone di ritorno, la Wamgroup Cavezzo (domani ore 19:00) tornerà in scena sul campo di Puianello Basket Team per cercare il quinto sigillo consecutivo.

La formazione di coach Piatti avrà, inoltre, da vendicare il 55-63 subìto lo scorso 27 gennaio, ma le reggiane certamente vorranno incrementare al vertice staccando proprio le giallo-nere. Match casalingo per le Basketball Sisters Piumazzo (domani ore 21:15), che riceveranno Faenza, già battuta un girone fa col risultato abbastanza ’rotondo’ di 64-84. Le ragazze di coach Luca Palmieri sono in cerca della terza vittoria consecutiva.

Davide Ceglia