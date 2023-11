Basket: l’americano di Cento domenica si è fatto male al ginocchio. Maglie Teknosound, asta benefica. Controlli medici per Mitchell

Si terrà il 15 dicembre l’asta di beneficenza dove verranno battute le maglie speciali marchiate Teknosound realizzate dalla Benedetto XIV con B.Box e Geff in onore di Davide Vicino.

Le divise, indossate dai biancorossi nella sfida di Supercoppa LNP vinta con Piacenza, saranno come promesso messe all’asta per uno scopo nobile e

concreto: l’intero ricavato sarà infatti destinato al Centro Donna Giustizia, centro antiviolenza di Ferrara che si occupa di organizzare interventi sul territorio per combattere la violenza di tutti i tipi (fisica, psicologica, economica e non solo) contro le donne. L’asta si terrà il 15 dicembre alle 21 nella suggestiva cornice della Sala Zarri del Palazzo del Governatore, in Corso del Guercino 39, e sarà aperta a tutti, in quello che sarà un autentico momento comune di sostegno ad un’associazione che quotidianamente si impegna per una tematica sempre, e tristemente, attuale. La base d’asta per tutte le canotte indossate dai ragazzi di coach Mecacci parte da 70 euro a divisa (nella foto Dominique Archie) e sarà possibile, per tutti i presenti, rilanciare con un minimo di 10 euro sull’offerta precedente.

Intanto sono in corso accertamenti per verificare le condizioni fisiche di Wendell Mitchell, uscito per un problema al ginocchio domenica scorsa. Oggi è in programma la visita di uno specialista, le dita sono ovviamente incrociate.