Basket. L’analisi di Binella, direttore tecnico del settore giovanile: "Penso che l’anno 2023 sia stato estremamente positivo»

E’ stato un anno importante anche per il settore giovanile della Mens Sana Basketball Academy, rimasto sotto l’ala protettiva della Polisportiva e al centro di un importante progetto di ristrutturazione ed implementazione. "Reputo l’anno estremamente positivo – ha detto il direttore tecnico della ‘cantera’ mensanina Pierfrancesco Binella (A sinistra nella foto) -. Siamo molto soddisfatti sia dell’aspetto quantitativo che qualitativo riguardo alla composizione delle nostre squadre. Abbiamo pagato un po’ il problema della strutture durante i lavori al PalaEstra ma è stata una grande prova per tutti, ragazzi e tecnici. È emersa infatti una grande capacità di adattamento seppur con delle logiche difficoltà per quanto riguarda i risultati del campo. Ma complessivamente sta andando molto bene: quello che facciamo nel quotidiano forse non rispecchia al momento ciò che si vede sul parquet ma siamo convinti di essere sulla buona strada". Nelle prossime ore le formazioni biancoverdi riprenderanno i rispettivi campionati. "La Under19 riprende infatti nel fine settimana, in condizioni numeriche idonee dopo alcuni infortuni molto importanti, soprattutto quello di Tilli, che gioca anche in D a Monteroni. Anche le altre quattro squadre sono pronte a scendere in campo: sono state vacanze utili e sono servite per riprendere fiato dopo tante gare ravvicinate". La Under17 è pronta invece a sbarcare in Repubblica Ceca. "Purtroppo non sono passati alla seconda fase del campionato ma abbiamo trovato grande slancio grazie alla European Youth Basketball League, nonostante le emergenze con cui siamo andati al primo turno di Francavilla. Adesso andremo a Praga (la prossima settimana, ndr) e qualora dovessimo centrare il pass per la fase successiva potremmo andare in Lituania a fine febbraio. Per la trasferta di Praga prenderemo dei ragazzi in prestito come nella prima fase per ampliare l’attività reclutamento e per tornare ad avere capacità di attirare ragazzi. La Eybl – ha concluso Binella - ci da grande visibilità e una nuova opportunità. Il consolidamento del settore giovanile è uno molto importante, sappiamo che ci vuole molto tempo ma siamo sulla buona strada e andiamo di pari passo alla crescita della prima squadra e della società". Guido De Leo