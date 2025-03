Basket, le giovanili della Rinascita. Doppia gioia per le ‘under’ riminesi

Doppia vittoria nell’ultimo weekend per le giovanili Angels legate a Rinascita Basket Rimini. Bel successo dell’Under 17 di coach Brugé che, nella seconda giornata della fase dedicata al Trofeo Emilia-Romagna, sbanca con autorità il campo dell’Happy Basket Castel Maggiore. Il 65-97 finale spiega bene il dominio dei clementini, che partono forte nel segno di un attacco parecchio in palla (20-28 al 10’) e si assicurano un bel bottino già all’intervallo (34-49). Nel terzo periodo il divario rimane sostanzialmente invariato, mentre negli ultimi dieci minuti gli Angels dilagano portandosi fino al +32 finale.

Il tabellino: Almasi 5, San Martini 7, Bracci, Ciancarelli 8, Tassani 11, Ronci 15, Tura 9, Gnepa, Arcangeli 2, Altini 2, Ruggeri 20, Ricci 17. All.: Brugè.

Molto bene anche l’Under 19 gialloblù, che al PalaSgr coglie la seconda vittoria consecutiva grazie al 66-52 nei confronti dell’Academy Firenze. Gli Angels partono stringendo subito al massimo i bulloni della difesa (22-8 al 10’) e restano sopra all’intervallo di sette lunghezze (33-26). Nel secondo tempo, Santarcangelo è brava a non farsi mai raggiungere dagli avversari, resta sempre con un paio di possessi di vantaggio e chiude nel finale ancora grazie alla difesa. La gara termina sul +14, con gli Angels/Rbr che possono quindi festeggiare il secondo referto rosa consecutivo.

Il tabellino: Capelli ne, Pivetti 11, Amaroli 8, Benzi 12, Baschetti 5, Ka 7, Mari 2, Mainetti 10, Pennisi 3, Frisoni 6, Mariotti ne, Innocenti 2. All.: Brugè.