Basket, le giovanili della Rinascita. Gli Angels ko con la capolista. L’Under 15 dilaga, Ruggeri super

Una vittoria e una sconfitta nella settimana delle squadre legate a Rbr che giocano i campionati d’Eccellenza. Nell’ultima gara casalinga della stagione, gli Angels Santarcangelo Under 19 vanno ko con la capolista Victoria Libertas Pesaro dopo un match più che discreto (54-62). L’inizio dell’incontro è favorevole alla Vuelle, che sale sul +8 al 10’ (13-21) e ha anche modo di allungare prima dell’intervallo (25-36).

La gara sembra andare definitivamente verso i marchigiani, ma Santarcangelo non ha nessuna intenzione di mollare e nel terzo quarto produce il massimo sforzo per recuperare, tornando sul -6 al 30’ (43-49). Pesaro in ogni caso non perde il controllo della situazione, segna anche alcuni canestri abbastanza complicati e chiude i conti nel finale di partita. Nell’ultima giornata di regular season, quella di martedì prossimo, i clementini faranno visita alla Stamura Ancona. Il tabellino: Antolini 5, Bonfè, Mulazzani 14, Benzi 4, Baschetti ne, Macaru 12, Lombardi 5, Mari 2, Sirri 12, Morri ne. All.: Serra. La classifica: Victoria Libertas Pesaro 38; Stamura Ancona 36; Forlì 28; Unibasket Lanciano 26; Roseto 24; Angels Santarcangelo 22; Virtus Bologna e Fortitudo Academy 16; Stars Bologna 14; Bramante Pesaro 12; Perugia 10; Colleferro 8.

In Under 15, vittoria di proporzioni oceaniche per Insegnare Basket Rimini, che ha la meglio sulla Polisportiva Giovanni Masi di Casalecchio di Reno per 114-47. I biancorossi, sempre saldi in testa alla classifica, non fanno sconti e chiudono la pratica già dopo i primi dieci minuti di gioco, chiusi addirittura sul 41-11. Il vantaggio poi cresce quarto dopo quarto fino al +67 finale. Il tabellino: Ruggeri 29, Ronci 26, Ciancarelli 17, Tura 14, Albani 8, Bellucci 8, Fascicolo 4, Trevisani 4, Bronzetti 2, Cantore 2, Altini. All.: Verni. La classifica: Insegnare Basket Rimini 40; Bsl San Lazzaro 36; Virtus Bologna 34; Sg Fortitudo e Reggio Emilia 32; Forlì 26; Vis Ferrara, Fidenza e Raggisolaris Faenza 16; Modena 14; Cento 12; Pol. Masi Casalecchio 10; International Imola 8; Fortitudo Academy 4.