Forlì, tutto storto: costretta a gara4. Manca anche Pollone. E Vigevano si scatena

Elachem Vigevano

76

Unieuro Forlì

67

ELACHEM VIGEVANO: Leardini (0/2), Bettanti 3 (0/1, 1/1), Smith 20 (5/10, 3/7), Wideman 14 (4/5, 1/9), Bertoni ne, Ceron (0/1 da 3), D’Alessandro ne, Strautmanis ne, Bertetti 14 (1/2, 3/5), Battistini 11 (5/8, 0/2), Rossi 5 (1/3, 1/2), Peroni 9 (3/6 da 3). All. Pansa.

UNIEURO FORLÌ: Cinciarini 13 (0/3, 3/6), Valentini 7 (0/1, 1/8), Zampini 7 (2/4, 0/6), Tassone (0/1, 0/3), Johnson 19 (3/7, 1/7), Pascolo 9 (4/7), Magro 2 (1/2), Pollone ne, Borciu ne, Munari (0/1 da 3), Zilio ne, Radonjic 10 (2/2, 2/5). All. Martino.

Arbitri: Salustri, Ferretti, Tirozzi.

Parziali: 24-9, 44-25, 62-46.

Note - T2: Vigevano 16/31 (52%), Forlì 12/27 (44%); T3: Vigevano 12/33 (36%), Forlì 7/36 (19%); TL: Vigevano 8/12 (67%), Forlì 22/27 (81%). Rimbalzi: Vigevano 43 (10 offensivi), Forlì 39 (12 off.). Usciti per 5 falli: Wideman, Tassone.

La corsa playoff di Forlì accusa una battuta d’arresto in gara3 a Vigevano. Priva anche di Pollone (con Allen e Zilli tre quinti del quintetto di inizio stagione), la compagine biancorossa è ben poco pimpante per almeno due quarti e mezzo e si fa sorprendere dai gialloblù, che si impongono dopo aver condotto nel punteggio e nell’inerzia per tutti i 40’. La Pallacanestro 2.015 paga a caro prezzo una serata a dir poco negativa al tiro (30%), in cui gran parte dei suoi riferimenti offensivi – Zampini su tutti – sono rimasti in ombra. Domani si replicha in Lombardia per gara4, sul 2-1 per Forlì.

La partenza è subito a handicap per gli ospiti. Vigevano parte in quinta ed è 9-0 dopo 3’. L’Unieuro si sblocca addirittura dopo ben 4’50”, ma non è certo un nuovo inizio. Perché continua a tentare fortuna dalla lunga distanza senza che le percentuali siano di aiuto (3/17 dal campo nel primo quarto), mentre i padroni di casa sono sempre pimpanti, a lungo vicini al 50% da tre. Smith è imprendibile (15 punti in 10’) e trascina i suoi sul +15 (24-9).

Forlì abbozza una reazione a inizio seconda frazione. Pascolo si fa trovare nel pitturato e Valentini riporta lo svantaggio sotto la doppia cifra: 28-19 a 14’40”. Ma la Elachem segna ben 16 punti in 5’: le triple di Bettanti e Bertetti puntellano il +19 (44-25) prima della pausa lunga, mentre Forlì si lecca le ferite.

Lo spartito non cambia nemmeno al rientro dagli spogliatoi. Perché Vigevano trova ‘solo’ sei canestri dal campo nel terzo periodo ma cinque di questi sono dalla lunga distanza e continua così a veleggiare, arrivando a toccare il +22 (53-31). Col morale sotto i tacchi, Forlì prova a tirarsi fuori dalle secche con due bombe di Cinciarini che che limitano i danni (62-46).

L’ultima frazione, se non altro, è più combattuta. I gialloblù inevitabilmente cominciano a essere a corto di fiato e l’Unieuro prova ad approfittarne. Un break di 2-10 vale il -9 (67-58) a 33’05”. Zampini e Cinciarini hanno tra le mani due tiri pesanti dall’arco ma non arrivano nemmeno al ferro e così la Elachem trova nuova linfa. Il capitano biancorosso accorcerà ulteriormente in lunetta (71-63, -4’10”), dando per un attimo l’impressione di poterla clamorosamente riaprire (gli ospiti tirano più volte per il -6), ma Vigevano non trema mai.

Simone Casadei