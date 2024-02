Basket, le giovanili della Rinascita. L’Under 15 domina contro Imola. Angels, niente da fare a Pesaro

Una vittoria e una sconfitta per le formazioni giovanili d’Eccellenza in orbita Rbr. Vincono gli Under 15 Insegnare Basket Rimini, che dominano dall’inizio alla fine contro l’International Imola e chiudono su un eloquente 101-56. La partita, valevole per la quinta di ritorno, vede i biancorossi scattare meglio dai blocchi e finire il primo quarto sul 32-11 grazie all’ottimo impatto di Ruggeri e Albani. Il secondo periodo non cambia l’ordine delle cose, con Rimini a volare sul 60-26 del 20’ grazie al buon contributo di tutti quelli chiamati in causa. Nella ripresa la gara non ha più storia, con il trio San Martini – Tura – Bellucci a condurre bene le operazioni fino al +45 conclusivo. Sabato alle 19.45 l’Ibr capolista farà visita a una delle inseguitrici, l’Unahotels Reggio Emilia, per continuare a condurre un campionato che fino a questo momento li ha visti perdere una volta sola. Il tabellino: Ronci 18, Ciancarelli 19, Albani 8, Ruggeri 30, Tura 13, Trevisani 2, Bellucci 8, San Martini, Cantore 2, Bronzetti, Altini ne. All.: Verni.

Niente da fare invece per l’Under 19 Angels Santarcangelo, che cade a Pesaro in casa del Bramante (64-54). A decidere tutto è un quarto periodo decisamente sterile dal punto di vista offensivo che vanifica il 52-51 del 30’. I clementini segnano tre punti negli ultimi dieci minuti e il Bramante scappa via chiudendo sul +10. Lunedì prossimo al PalaSgr (ore 21) gli Angels ospiteranno la Virtus Bologna in un match di assoluto prestigio. Il tabellino: Antolini 6, Bonfè, Panzeri 2, Mulazzani, Benzi 2, Baschetti, Macaru 9, Lombardi 16, Mari 6, Abba 13, Morri. All.: Serra.