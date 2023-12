Basket Legends, niente drammi. Ora la Coppa: "In fondo siamo degli amatori in un torneo senior"

"Siamo una squadra amatoriale in un campionato senior e in questo momento abbiamo difficoltà ad allenarci al completo". Così Antonio Fiorani, il coach dei Legends, spiega la inaspettata sconfitta dei gialloviola in casa del Viareggio, ultimo della classe. "E’ stata una brutta partita, approcciata e giocata male, che abbiamo meritato di perdere. Si sarebbe potuto anche vincere ma è mancata la spinta; per essere competitivi abbiamo bisogna di giocare con intensità, altrimenti andiamo in difficoltà".

Il campionato di Divisione regionale 1 è fermo, riprenderà il 13 con la partita interna contro la Invictus Livorno. Ma intanto il 6 gennaio la squadra sarà impegnata nelle final four di Coppa Toscana dove affronterà in semifinale l’Asciano mentre l’altra semifinale è tra Affrico Firenze e Monteroni: "La Coppa non m’interessa particolarmente", dice Fiorani che comunque nel torneo aveva raccolto quattro successi su quattro con Massa e Cozzile, Invictus Livorno, Jokers e Cus Firenze. Stagione finita intanto per l’ala Fontanelli, infortunato: "E’ un’assenza importante ma non andiamo sul mercato, non ne abbiamo né voglia né forza".

ma.mu.