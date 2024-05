Basket. L’ex biancoverde Catalani trionfa con l’Armani Under 19

Una grande soddisfazione per Michele Catalani, ex allenatore e responsabile della ‘cantera’ di Viale Scalvo, che sul parquet dell’EstraForum di Chiusi si è laureato con la sua Emporio Armani Olimpia Milano Under 19 campione d’Italia Eccellenza 2024. La squadra di Catalani ha battuto l’Allianz Derthona Basket per 95-82 nella finalissima del Trofeo Giancarlo Primo 2024, conquistando il 24esimo scudetto giovanile della sua storia. Forte, troppo forte la squadra milanese, che sfodera una prestazione maiuscola negli ultimi 40 minuti dell’evento di Chiusi. "I ragazzi avevano il forte desiderio di vincere lo scudetto e per la stagione che hanno fatto se lo meritavano tanto – così Catalani –. Dopo il secondo posto in Under 17 lo scorso anno questo titolo è la conferma di come la società ci è molto vicino". L’Estra Forum di Chiusi era al limite del tutto esaurito per la finale.