Basket. L’U17 Eccellenza conquista l’accesso alle finali nazionali

L’Under 17 Eccellenza San Miniato Basket conquista l’accesso alle finali nazionali. Un risultato straordinario per questo gruppo, già vincitore del titolo regionale, nato dalla felice collaborazione tra i club di San Miniato e Prato. La formazione etrusco-laniera entra di diritto sul palcoscenico nazionale e a maggio lotterà per il Tricolore. "Per una società come San Miniato, raggiungere in tre anni due finali nazionali giovanili, in compagnia di società con un blasone un po’ più mediatico, è un risultato che ci dà un segnale importante – dice il direttore tecnico Marco Mosi - la strada della valorizzazione del proprio patrimonio, delle qualità dei propri atleti, del loro talento, del valore al sacrifici ha assunto un ruolo da assoluto protagonista. È un risultato “puro“, che arriva senza alchimie tattiche e senza “utilizzare“ i ragazzi ma grazie invece all’intenso lavoro quotidiano e grazie alle competenze di chi ne cura ed ha curato la loro crescita". "Complimenti ai ragazzi per averci creduto sempre – aggiunge coach Martelloni che guida l’Under 17 insieme al collega Pinelli - un grazie alle nostre società e alle famiglie per la fiducia e l’entusiasmo che ci hanno dimostrato in questo percorso formativo importante. Adesso un sogno ad occhi aperti chiamato Finali nazionali. I nostri ragazzi avranno il merito e il privilegio di giocare al miglior livello d’Italia".