Basket. L’U19 si esalta nel secondo tempo: affondata Brescia

UNAHOTELS

84

BRESCIA

61

UNAHOTELS: Yadde 9, Suljanovic 17, Selva 7, Mainini, Carboni, Bonaretti 4, Lusetti 12, Emokhare 2, Deme 9, Manfredotti L. 11, Manfredotti A. 7, Abreu 6. Allenatore: Rossetti.

BRESCIA: Parravicini, Vezi 9, Graziano n.e., Franchi, Tonelli 15, Reghenzi 6, Fantino, Comparoni, Toure 4, Mbow 6, Ravera n.e., Pollini 21. Allenatore: Di Matteo.

Parziali: 17-22, 35-40, 62-54.

Un regalo di Natale grosso così. Con un secondo tempo da urlo, l’Under 19 supera Brescia agganciandola in classifica a quota 16 al quarto posto alla fine del girone di andata. I bomber bresciani Pollini e Tonelli provano a spingere Brescia nel primo tempo, ma i biancorossi sono bravi a non perdere terreno e, con un parziale di 49-21, conquistano i due punti grazie a 12 punti consecutivi di Suljanovic che apre il break nel terzo quarto. Da segnalare il ritorno, dopo mesi ai box per infortunio, di Dudu Yadde.

Cesare Corbelli