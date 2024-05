Basket, Lucca-Saronno 97-79. Tutto rinviato a gara-3

Lucca, 1 maggio 2024 – Si va a gara tre di spareggio. Sabato 4 maggio alle 21 al PalaRonchi di Saronno per decidere chi affronterà in semifinale playoff per la B Nazionale di basket, la vincente della serie tra Pavia e Virtus Siena.

Lucca, dunque, pareggia i conti dominando gara due, realizzando quasi 100 punti quando, tre giorni prima, Saronno aveva costretto BCL ad un fatturato offensivo esiguo, appena 65 punti in gara uno. Ma questi sono i playoff.

La truppa di coach Olivieri ne realizza stavolta 27 nel primo quarto, gara equilibrata fino al 9’ poi due triple del fattore B, Burgalassi e Barsanti, estendono il gap fino al primo tentativo di fuga, 27-18. Romanò in step-back dai 6,75 metri in avvio di secondo periodo. Il team in maglia celeste che arriva dalla Lombardia è in una fase in cui le percentuali di tiro sono basse e quindi i padroni di casa non pagano dazio a rimbalzi in attacco e palloni persi. Ospiti che rimangono a contatto, 30-24 al 13’ e con i tre punti di Pellegrini Negri e compagni accorciano ancora, 30-27, con un parziale di 6-0 per i varesini.

Olivieri prova il quintetto con i quattro piccoli e il solo Simonetti come pivot, ma senza particolare costrutto, tanto è vero che rientra Trentin, insieme a Simonetti, con i due lunghi. Tempestini dalla lunga distanza colpisce due volte, ma Nasini fa lo stesso, pareggio, a 33 e poi a 36’ al 15’. Biancorossi lucchesi a zona, ospiti che falliscono diversi tiri ma si tengono a galla con i rimbalzi in attacco. Rientrano De Capitani, (che firma il vantaggio varesino, 39-40) e l’equilibrio rimane fino all’intervallo lungo, 45- 43 per i lucchesi. Il tecnico ospite Biffi, dopo un primo quarto poco efficace a livello difensivo, mette a posto i meccanismi e Saronno incassa solo 18 punti contro i 27 dei primi 10’. Ne mette a segno 25 e la sfida è praticamente pari. La testa di serie numero uno, la franchigia della città famosa per l’amaretto, fatica dopo il facile successo della prima sfida. Partita intensa anche nella ripresa. Trentin firma il 55-49 con 4 punti in fila dalla posizione di pivot basso, replica Ugolini dai 6,75. Pierini fa valere la sua stazza in the paint area e con canestro più fallo scolpisce un piccolo solco sul 58-52 e poi 60-52 ancora con Pierini al 26’. Parziale di 9-3 per i padroni di casa.

La AZ Pneumatica in difficoltà. Al 27’ si fa male Barsanti, il capitano lucchese appoggia male la caviglia e deve momentaneamente uscire. Pierini, MVP, (decisivo nel momento in cui Lucca spacca la partita con i suoi mis match), fa quello che vuole in area, difesa lombarda tagliata a fette, 66-58 al 29’. Tempestini da 3 arriva il massimo vantaggio, 69-60. Tecnico a coach Olivieri e al 30’ il tabellone dice 73-65, grazie ad una penetrazione di Beretta. Punteggio alto per essere una gara di playoff, aspra e spigolosa. Tecnico anche alla panchina ospite, Negri e compagni non segnano più, Barsanti la mette da lontanissimo e una “rubata” di Lippi innalzano il gap fino al 79-65 e poi Trentin sigla l’81-65, curiosamente lo stesso punteggio dell’andata per Saronno. Rientra Barsanti che infila la tripla del game over, 84-65 al 34’. Lombardi che rischiano l’imbarcata. Parziale di 14-0 per Lucca nel quarto periodo nei primi 4’.

Entrano gli under, Landucci, Brugioni e Lenci, segno che è davvero finita. C’è solo da stabilire il punteggio in pieno garbage time e con Saronno che prende quasi il centello. Tutto rinviato a gara tre sabato sera alle 21 a Saronno.