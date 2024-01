Basket maschile. "Clinic» per i giovani con coach Sodini

Un curriculum che parla da solo. A Lucca in "Dnb"; poi l’Olimpia Milano, la Virtus Bologna, Cantù, l’Orlandina, cui si sono aggiunte esperienze all’estero a Kiev ed in Colombia e, infine, la recentissima assunzione per la panchina della Nazionale Under 18. Grande onore per Bcl avere coach Marco Sodini per due giornate di allenamenti: alla palestra di San Concordio, martedì 30 e mercoledì 31 gennaio, in quest’ordine: martedì la Under 15; a seguire la Under 13 e l’Under 14. In chiusura le due Under 17 "Silver"; mercoledi 31 Sodini sarà con gli "Esordienti" (anno 2012); a seguire gli "Aquilotti" (anno 2013 ) e, infine con l’Under 17 d’Eccellenza. Un "clinic" che arricchirà tecnicamente i giovani atleti. I due giorni di allenamenti a Lucca per coach Sodini saranno anche l’occasione per presentare in anteprima i camp che organizzerà nel periodo estivo, ai quali molti dei ragazzi delle giovanili del Bcl già hanno partecipato nella scorsa edizione.

M. S.