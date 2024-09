Basket maschile - Divisione regionale "1»: Coppa Toscana. La Libertas debutta a S.Concordio. Stasera sfida con Invictus Livorno

Anche per la Libertas inizia il cammino in Coppa Toscana. Il roster biancorosso affronterà stasera, alle 21 al "Palamatteotti" di San Concordio, per l’indisponibilità del "Palatagliate", l’Invictus Livorno. Una Libertas che ha iniziato un nuovo corso agli ordini di Mario Piochi, coach che ha iniziato la preparazione con il roster che ha mantenuto l’ossatura della scorsa stagione, con qualche nuovo innesto.

"Sarà un match – ha commentato il nuovo tecnico biancorosso – che ci servirà molto per conoscerci tra me e i giocatori. Sarà, comunque, una partita importante che cercheremo di giocare nel migliore dei modi e che ci permetterà di attuare situazioni di gioco offensive e difensive che abbiamo studiato durante gli allenamenti".

"Ho trovato un ottimo gruppo – ha concluso Piochi – , allenato fino a poco fa da un coach molto bravo come Romani che ha fatto un ottimo lavoro. Lo conosco molto bene, perché è stato anche un mio allenatore e so quanto sappia lavorare e costruire qualcosa d’importante. I ragazzi si sono messi subito agli ordini ed insieme stiamo costruendo un buon gruppo, grazie anche ai giocatori esperti che hanno accolto nel migliore dei modi i nuovi arrivati". In biancorosso sono arrivati: il playmaker Russo, ex Carrara; Morello, una guardia che arriva dalla "C" piemontese e Rodriguez. Ma anche i giovani Magrini, playmaker 2005 ed i lunghi Donati e Rivi.

Un roster che cercherà di continuare sulla scia dello scorso anno che lo vide vittorioso nel proprio girone nella regular season e che, poi, andò a disputare un’ottima fase finale nei play-off.

Alessia Lombardi