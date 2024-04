BASKET MASCHILE - "DR1». Skywalkers chiude con una sconfitta. Stagione amara

SKYWALKERS

50

MUGELLO

54

LUCCA - Termina con una sconfitta l’avventura in "DR1" di Skywalkers. I ragazzi di Merciadri, ormai retrocessi, provano a reggere anche nell’ultima sfida, ma non ci riescono. Gara rimasta in equilibrio per quasi tutti i 40’, con i biancorossi che hanno provato con tutte le forze a chiudere in vantaggio: ma, alla fine, Mugello, parimenti già retrocesso, conquista gli ultimi due punti di stagione. Una stagione piuttosto travagliata per Skywalkers, costellata da diversi infortuni, che hanno condizionato il rendimento di tutto il roster. Il progetto, iniziato qualche anno fa, va comunque avanti e sicuramente la prima squadra ripartirà già dalla prossima stagione, con obiettivi importanti. Anche se il vero scopo è quello di portare avanti i tanti ragazzi del minibasket che stanno facendo bene nelle varie categorie.

A. L.