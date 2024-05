Ferrara Basket, pericolo scampato: "Prendiamoci questa semifinale"

Sofferta, sudata, ma meritata. La semifinale playoff è realtà per Ferrara Basket, al termine di una serie complicatissima contro la Gardonese, portata a casa dai biancazzurri con qualche patema di troppo soprattutto nell’ultimo atto di mercoledì sera alla Bondi Arena. Avanti 64-40 al 25’, e con l’inerzia dalla propria, Ferrara ha subito un parziale di 35-14 nei restanti quindici minuti, colpita (ma non affondata) da un mostruoso Davico, autore alla sirena di più della metà dei punti degli ospiti. Per fortuna degli estensi, l’ultimo tiro dell’argentino si è spento sul ferro: "Dobbiamo fare i complimenti alla Gardonese, squadra allenata bene dal mio collega Perucchetti, e a questo giocatore che è cresciuto col passare delle partite – le parole del tecnico biancazzurro Benedetto –, ma i complimenti vanno fatti anche ai miei ragazzi, nonostante qualche errore nella gestione del vantaggio soprattutto nell’ultimo quarto, dove abbiamo palleggiato troppo invece di passarci la palla. I playoff sono questi, raccogliamo quello che è giusto raccogliere, ci prendiamo questo passaggio del turno che quando sono arrivato non immaginavo neppure: la scelta in gara 3 era quella di correre e di alzare il più possibile il punteggio.

Volevamo giocare ad alto ritmo, Ballabio ha interpretato benissimo la partita, mentre Romondia e Guerra avrebbero dovuto far correre di più la palla: venivamo comunque da un paio di giorni non facili, nei quali ci eravamo un pochino rincorsi per poterci allenare tutti insieme. La forza di questa squadra è che vengono chiamati tutti in causa, a dimostrazione che l’organico è lungo e ci auguriamo possa essere una chiave anche nella serie con Fidenza".

SEMIFINALE PLAYOFF, LE DATE UFFICIALI. La società ha comunicato ieri pomeriggio le date della serie di semifinale con Fidenza: si parte domenica alle 18 al Pala Pratizzoli, mentre gara 2 è fissata per giovedì 23 maggio alle 20.45 alla Bondi Arena. In caso di gara 3 ci si sposterà di nuovo a Fidenza, domenica 26 alle 18. La prevendita per gara 2 sarà attiva nei giorni di lunedì 20 maggio dalle 17.30 alle 19.30, martedì 21 maggio dalle 17.30 alle 19.30 e mercoledì 22 maggio dalle 17.30 alle 19.30. Ferrara Basket ha voluto inoltre ringraziare Vis 2008 "per la disponibilità mostrata a collaborare riguardo agli impegni del giocatore Assane Sankaré, che sarà a disposizione per gara 1 di domenica 19 maggio a Fidenza prima di partire per le finali nazionali Under 17 Eccellenza in programma da lunedì 20 maggio ad Agropoli (Salerno)".

Jacopo Cavallini