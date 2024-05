Basket maschile - Il bivio. Bama: o la "D" o i giovani

Il Bama Altopascio potrebbe ripartire dalla serie "D", dove è caduto retrocedendo, per la prima volta nella sua storia, sul "campo", al termine della stagione 2023-2024. Questa sarebbe già una bella notizia, rispetto ai nuvoloni neri che si stagliano all’orizzonte, dopo un campionato travagliato, sfortunato (infortuni in quantità industriale e giocatori che si sono trasferiti oppure hanno smesso), ma anche pieno di errori.

Quindi tutto regolare? Retrocessi dalla "C", si andrà a disputare la vecchia "D", ora denominata "DR1"? Questa la logica. La scadenza per l’iscrizione è il 15 luglio. Purtroppo, però, in bilico c’è ancora l’ipotesi di proseguire solo con il settore giovanile. I costi per la prima squadra sono notevoli – circa 5mila euro l’anno, ad esempio, solo per il palasport di Ponte Buggianese, dove i rosablu disputano le cosiddette gare casalinghe, si fa per dire, visto che Altopascio non ha mai saputo regalare una casa a questa storica società – .

In questo contesto è necessario fare due premesse fondamentali. La prima è che, tecnicamente, a livello di esercizio finanziario e quant’altro, la stagione si chiude il 30 giugno, con la necessità di espletare i numerosi adempimenti, anche con i legami pubblicitari attualmente in essere. La seconda è la decisione dei dirigenti, con in testa il presidentissimo Sergio Guidi, di attendere, comunque, la conclusione dei vari campionati giovanili. Proprio domani, ad esempio, la formazione Under 13 femminile si gioca il titolo toscano, dopo aver vinto la propria "Conference"; mentre l’Under 14 maschile è in corsa per le "final six".

Anche in un’ annata densa di delusioni, di sconfitte, di preoccupazioni per il futuro, nella galassia giovanile del club, è sempre una... NBA, Nuova Basket Altopascio da dieci e lode. E ciò conferma la bontà di allenatori, istruttori, tecnici che stanno lavorando da anni in maniera eccezionale. Un fatto, questo, che, senza dubbio, incide sulla volontà di proseguire.

Altro aspetto. In questa estate che si sta avvicinando il mercato della pallacanestro, almeno nelle categorie inferiori, assomiglia al "Gran Bazaar" di Istanbul: ci sono titoli di franchigie di serie "C" tranquillamente trattabili e scambiabili. Vale a dire che ci sarebbe anche la possibilità di rientrare dalla finestra in "C", dopo essere usciti dalla porta, retrocedendo sul campo. Al Bama è stata offerta questa categoria. Ma qui scatta la ritrosia a questo genere di operazioni proprio di Sergio Guidi che non accetterà mai una simile soluzione. A breve sapremo.

Massimo Stefanini