Basket maschile - Il grande evento. Oggi e domani tanti "big" al Trofeo Lovari

Il grande basket sbarca a Lucca. Due giorni con il trofeo "Lovari". Tutto pronto per accendere i riflettori sulla nona edizione, oggi e domani, al "Palatagliate". Uno dei più importanti tornei della preseason della "A1" che vede al via Napoli, squadra detentrice della Coppa Italia e tre squadre che hanno disputato i play-off nello scorso campionato come Derthona, Reyer Venezia e Pistoia.

L’edizione di quest’anno sarà, poi, di livello ancora più alto, perché si colloca lontano dai grandi eventi internazionali come Europei, Mondiali e Olimpiadi e le squadre saranno al completo.

Si inizia oggi alle 18.30, con Venezia-Napoli e, a seguire, alle 21, Derthona-Pistoia. Domani, agli stessi orari, le finali. Come sempre il "Lovari" non sarà solamente circoscritto alle quattro partite, ma sarà molto di più. Il sabato, alle 15, scenderanno sul parquet, infatti, i gruppi "Esordienti" di Bcl, Le Mura Spring, Lucca Skywalkers e Warriors; poi ci sarà una dimostrazione di come si gioca a baskin.

Tra gli altri appuntamenti anche la dimostrazione di basket in carrozzina, grazie al Wolf Basket Pistoia e, poi, ancora la presentazione delle principali squadre della città, con Bcl, Le Mura Spring, Libertas e Skywalkers che scenderanno sul parquet durante gli intervalli delle gare.

Domani, prima della finalissima, ci sarà spazio anche per gli Space Jumpers, un duo spettacolare che si esibirà nelle schiacciate. Inoltre ci sarà un corner dedicato alla storia e alla cultura della pallacanestro, con i cimeli di Giacomo Tozzini, un appassionato di Altopascio che ha seguito le orme del Museo del Basket di Giorgio Chimenti, ex arbitro e collezionista. Il tutto sempre nell’ottica della beneficenza, perché l’incasso sarà interamente investito in progetti per la promozione della pallacanestro sul territorio. Come già fatto in passato con il nuovo parquet del palazzetto, il recupero del campino di San Filippo, i contributi al baskin e alle famiglie a basso Isee che vogliono iscrivere i figli ai corsi di pallacanestro.

I biglietti costano 30 euro per l’abbonamento che permette di vedere tutte le partite; 20 euro per due partite nella singola serata; 12 euro per la seconda partita di ogni sera. L’ingresso è gratuito per gli under 16. Il botteghino del "Palatagliate" aprirà ogni pomeriggio alle 16,30.

