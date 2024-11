Basket maschile - Il personaggio e il lutto. Morto Bertolucci, star degli "Universitari"

Cordoglio a Capannori per la scomparsa dell’ex giocatore di basket Antonio Bertolucci che, tra pochi giorni, il 28 novembre, avrebbe compiuto 82 anni. Molto conosciuto, non solo a San Martino in Colle, nel territorio capannorese dove abitava, ma anche nel capoluogo provinciale, perché aveva giocato nella famosa squadra degli Universitari Lucca, la compagine formata da studenti, con i vari Rosellini, Dongarrà, Barsanti, Frediani, Orzali, Mariani ed altri. Una formazione per certi versi straordinaria, nel più puro dilettantismo, quella compagine allenata da coach Berchiolli che arrivò fino alla serie "C".

Sembrava la trama di quel famoso film americano in cui i ragazzi di un piccolo college arrivarono sino alle finali nazionali. Questa è una storia di grandi uomini, come Bertolucci, appunto. Mai sopra le righe, uno stile e una correttezza esemplari, come tutto lo sport dell’epoca: stiamo parlando degli anni Sessanta e Settanta del precedente secolo, quando la dimensione della vita era più a misura d’uomo.

Bertolucci si trasferì con la famiglia da Viareggio ad Aquilea, sulle colline lucchesi, dove i suoi avevano una villa. Iniziò a giocare non giovanissimo, ai tempi del liceo. Poi passò al team degli Universitari e, dopo, a Montecatini, dove fu premiato, addirittura, da Miranda Martino, la famosa cantante ed attrice.

Tecnicamente Bertolucci un pivot molto efficace, in possesso di ottimi fondamentali. Dopo la pallacanestro si è impegnato nel suo lavoro, quello vero, perché all’epoca era difficile poter vivere di sport. Rarissime le eccezioni. La gente non si metteva a fare il procuratore o altro, come accade adesso. Affrontava la vita con sani valori per mettere su famiglia. Bertolucci diventò direttore commerciale di una nota azienda che produceva scatole da scarpe a Montecatini, lo scatolificio Niccoli. Poi la pensione. Viveva nella sua Lucchesia, a San Martino, dove lascia la moglie Morena, la figlia Bianca, avvocato, la nipote Sofia Pacini, studentessa diciassettenne.

Antonio Bertolucci era stato operato qualche settimana fa per una patologia piuttosto aggressiva. L’intervento era perfettamente riuscito ma purtroppo Bertolucci si era indebolito, fino al decesso. I funerali si svolgeranno oggi pomeriggio, 21 novembre, alle 15, nella sala della nuova Misericordia a Sant’Anna.

Massimo Stefanini