Basket maschile: la convocazione. Lenci del Bcl selezionato dalla Virtus Bologna

Matteo Lenci, giovane del Bcl, giocherà con la maglia della Virtus Segafredo Bologna la Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament. In ternini italici l’Eurolega o Coppa dei campioni dei giovani. Una competizione sulla stessa falsariga della Youth Champion’s League nel calcio. Il ragazzo, inserito nell’Under 17 d’Eccellenza e nella prima squadra del Bcl, è stato notato dalle "V" nere.

La mitica franchigia felsinea vuole inserirlo nel roster che parteciperà a questa prestigiosa competizione. Un torneo internazionale dedicato alle giovanissime promesse del basket internazionale che raccoglie ben 28 club, provenienti da 13 differenti paesi: dal Partizan Belgrado, al Maccabi Tel Aviv, dal Barcellona all’EA7 Olimpia Milano, fino al Real Madrid.

Le squadre sono e suddivise in due gironi, "A" e "B"; il torneo – che nel frattempo ha preso il via a Podgorica, in Montenegro, il 28 gennaio per la prima parte, poi a Belgrado il 3 marzo per la seconda – ha già visto scontrarsi molti dei club partecipanti. L’ultima tappa si svolgerà a Dubai dal 20 al 23 marzo, date in cui la Virtus Segafredo Bologna – con inserito nel roster Matteo Lenci – disputerà le sue partite. La prima è domani, alle 18.45, contro Zalgiris Kaunas; poi tornerà sul parquet il 23 marzo, alle 14.15, in un secondo match, per incontrare la Next Generation Team Dubai; sempre il 23, ma alle 21, la Virtus Bologna scenderà nuovamente in campo per affrontare il Valencia. Le ventotto partecipanti, attraverso le qualificazioni, si ridurranno ad otto franchigie: quattro per il girone "A" e quattro per il girone "B" che accederanno alle semifinali. Chi andrà avanti terminerà la propria corsa a Berlino, per la finale del Turkish Airlines Euroleague final four, alla stregua di quanto avviene per i seniores.

Per Lenci e Bcl una notevole soddisfazione, ma, soprattutto, una notevole esperienza per il futuro.

Massimo Stefanini