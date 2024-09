Basket maschile - La kermesse. Il "Lovari» finisce a Napoli. Terzo posto per Venezia

Derthona

71

Napoli

81

DERTHONA: Zerini, Vital 16, Kuhse 10, Gohram 14, Candi 3, Denegri, Strautins 4, Baldasso 7, Kamagate 7, Biligha 2, Severini, Weems 8. All.: De Raffaele.

NAPOLI: Saccoccia 2, Copeland 9, Treier 6, Pangos 7, De Nicolao ne, Woldetensae 18, Manning Jr. 9, Hall 12, Dreznjak 7, Williams 4, Totè 5, Mabor Dut 2. All.: Milicic.

Arbitri: Maschio, Luchi, Costa.

Note: parziali 19-27, 32-49, 57-69.

LUCCA - Vince Napoli e aggiunge il proprio nome all’albo d’oro delle squadre che hanno vinto il trofeo "Lovari". Lo fa con una prestazione concreta, in cui ha messo in mostra una bella pallacanestro, fatta di difesa e capacità di sfruttare i vantaggi. I primi due punti sono proprio dei partenopei, con una schiacciata di Mabor Dut. Ma l’avvio è equilibrato, con Kuhse che serve a Kagamate per il canestro del 7-7. La difesa di Napoli, però, inizia a prendere le misure ai piemontesi e consente ai ragazzi di Milicic di giocare in velocità per il 19-27 di fine primo quarto che diventa 22-33 a inizio ripresa, con una schiacciata di Totà e, poi, con la tripla di Woldetansae per il 24-39. La pressione dei partenopei non accenna a calare fino al +17 (32-49) dell’intervallo.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione piemontese. Derthona prova la carta della difesa a zona, ma è ancora Woldetensae a rispondere dall’arco per il 54-69. La terza frazione si chiude con una schiacciata di Kamagate su assist di Candi, ma Napoli tiene, comunque, il comando dell’incontro, rimandando indietro tutti i tentativi di rientrare da parte del Derthona. Migliori realizzatori Thomas Kuhse e Justin Gorham entrambi di Derthona. "MVP": Andriu Tomas Woldetensae di Napoli.

Terzo posto per Venezia che ha superato nettamente Pistoia 99-81 in una sfida senza storia, con vantaggio lagunare anche di oltre i venti punti.

Si chiude, così, questa edizione che ha fatto registrare un grande pubblico e notevole interesse. Un torneo di pre-campionato indicativo, poiché le squadre lo hanno affrontato con tutti gli effettivi. L’appuntamento è per il 2025.

Massimo Stefanini