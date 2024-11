Basket maschile Serie B Interregionale. Computer Gross, quanto cuore. Rimonta da urlo contro Quarrata

Use Empoli

74

Quarrata

66

USE COMPUTER GROSS: Giannone 22, Baldacci n.e., Baccetti, Sesoldi 3, Rosselli 19, De Leone 7, Mazzoni 5, Quartuccio 3, Tosti, Giantini n.e., Regini n.e., Maric 15. All. Valentino

CONSORZIO LEONARDO QUARRATA: Angelucci 10, Artioli 8, Nyuol n.e., Balducci 3, Molteni 4, Calabrese 5, Bortnikovs, Regoli 10, Pieralli n.e., Antonini 4, Bbovic n.e., Tiberti 22. All. Tonfoni

Arbitri: Marinaro di Cascina e Pampaloni di Terranuova Bracciolini

Parziali: 11-20; 28-33; 47-55

EMPOLI – A un passo dal baratro della terza sconfitta consecutiva, l’Use Computer Gross risorge e con una prova di gran cuore fa suo l’ennesimo scontro al vertice. Quarrata è stata per larghi tratti padrona del campo, ma alla fine si è dovuta arrendere alla rimonta biancorossa. Avvio sprint degli ospiti (4-12), poi Giannone e Maric provano a suonare la carica, ma sono gli ospiti a chiudere avanti il primo quarto (11-20). Un parziale di 9-0 in avvio di secondo tempino permette all’Use di rifarsi sotto sorpassando poi con Giannone (25-24). Quarrata sposta però nuovamente l’inerzia del match è va al riposo lungo sul più cinque (28-3 al 20’), mentre al rientro dagli spogliatoi trova il massimo vantaggio sul 36-49, che diventa 47-55 all’ultimo riposo. Il tempino finale sembra saldamente nelle mani di Quarrata (43-61), ma l’Use stringe in difesa e Giannone la riporta sul 60-63. A poco meno di un minuto dalla fine è 64-66, con Maric prima impatta e poi piazza dall’angolo la tripla del sorpasso sul 69-66. Mancano 42 secondi alla sirena e i liberi di Rosselli e Giannone blindano il successo.