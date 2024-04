Basket maschile - Serie "DR1» maschile: play-off. Libertas aspetta il Gea. Semifinale, gara uno

Gara uno di semifinale play-off per la Dp Lubrificanti Libertas che, dopo aver battuto due a zero il Castelfranco Frogs, affronta, questa sera, alle 21, il Gea Grosseto, al "Palatagliate". "Affrontiamo una squadra molto forte – ha commentato Romani – che ha eliminato Valdicornia, sorprendendo gli avversari, strappando subito il fattore campo in gara uno e difendendolo in gara due. E’ un team che, a livello di roster, è una delle prime tre di questo campionato, ben attrezzata e con talenti individuali importanti. Hanno un ottimo arsenale offensivo, con un nucleo storico che gioca insieme da tanti anni (Furi, Romboli, Mari, Piccoli, Scurti), ai quali si sono aggiunti Fanelli (un’ala fisica con tanti punti nelle mani) e Liberati (una carriera spesa tra B ed A2). Hanno tantissime potenzialità nei tiri da tre e solitamente giocano a punteggio molto alto".

"In stagione regolare – ha concluso il coach biancorosso – siamo riusciti a batterle in entrambe le occasioni, ma, nei play-off, questo conta zero. Abbiamo il fattore campo a nostro favore, anche se non è fondamentale; ma il nostro obiettivo è anche quello di difenderlo. Cercheremo di dare l’anima per strappare gara uno: sappiamo che affronteremo una partita difficile, ma non dobbiamo commettere l’errore di partire dal presupposto che, avendoli battuti due volte su due, allora vinceremo anche le prossime". Il match sarà diretto da Alessandro Valfrè di Massa ed Azzurra Benenati di Cecina.

Alessia Lombardi