Basket maschile - Settore giovanile. Libertas, la festa per l’Under 14

Con il campionato di Prima divisione fermo, gli occhi puntati non sono solo sulla prima squadra di "DR1" maschile che si trova in piena zona play-off (e che riprenderà il torneo domenica 12 gennaio, con la sfida esterna sul parquet della Cestistica Audace Pescia che si trova a pari punti con i biancorossi, assieme a Carrara Legends). L’attenzione, infatti, è sulla squadra Under 14 (foto), allenata da Peter Fracassini e Damiano Sodini. Il roster è stato presentato in una giornata speciale al "Palatagliate"; ne fanno parte: Avrapattu, Ciomei, Del Monte, Dong, Dovernelle, Fadel, Guruge, Lugo, Qolaj, Maka, Marino, F. Mattei, L. Mattei, Menesini, Muccini, Sheta, Sallaku, Giunti e Nencini. Un ottimo gruppo di ragazzi, che nonostante la giovane età sta crescendo molto, sotto la guida di due giocatori esperti come Fracassini e Sodini, due perni della Prima Squadra. La giornata al "Palatagliate" si è conclusa in allegroa, con tanti giochi per i ragazzi, ai quali hanno partecipato anche i giocatori della prima squadra: un bel momento di condivisione.

Al. Lomb.