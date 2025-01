Basket maschile - settore giovanile. Santucci coglie il bronzo con la selezione Toscana. Il giovane del Bcl terzo con la regionale al "Fabbri»

Il bilancio è senza dubbio positivo. Soprattutto in termini di esperienza acquisita. Si chiude con un’ ottima prova per Gabriele Santucci (foto), il giovane atleta del Basketball Club Lucca inserito nella rappresentativa toscana che ha conquistato il terzo posto al Torneo "Fabbri", svoltosi a Rimini il 3, 4, 5, e 6 gennaio. E’ una specie, fatte le debite proporzioni, del "Torneo di Viareggio" del basket, per far sbocciare i nuovi talenti di questo sport.

Soddisfazione personale per Santucci, in una squadra che, però, nel suo complesso, non ha brillato moltissimo. Dopo aver battuto la rappresentativa Veneta per 69-43, con il lucchese Gabriele Santucci che ha messo a segno otto punti, la squadra della Toscana è andata a sbattere contro l’Emilia-Romagna e, successivamente, con la Lombardia, impedendo, così, ai classe 2011 del Granducato, di andarsi a giocare il primo posto. Fuori dai giochi per il successo finale, è rimasta la possibilità di aggiudicarsi l’ultimo gradino del podio, giocandoselo con i loro coetanei laziali. Questa volta i 2011 toscani hanno messo anima e cuore e in un crescendo continuo sono riusciti ad assestare il colpo del kappaò ai laziali, nell’ultimo quarto, aggiudicandosi per 64-57 il terzo posto dell’edizione numero tredici di questo torneo, molto prestigioso a livello giovanile.

Per Santucci, ottima esperienza: ha fornito un contributo comunque importante, realizzando altri otto punti ed essendo protagonista, mettendosi in evidenza.

M. S.