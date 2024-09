Basket Matelica, week end di test. I maschi giocheranno contro Jesi, torneo in Abruzzo per le ragazze

Week end di impegni precampionato per il basket matelicese. La Halley di coach Antonio Trullo, in vista del debutto stagionale in D interregionale - domenica 29 settembre - contro l’Attila Junior Porto Recanati, affronta oggi l’ultimo test amichevole alle 17.30 al PalaTriccoli di Jesi contro la Generale Contractor, formazione di categoria superiore (serie B nazionale). Le ragazze delle Halley Thunder, invece, chiudono la quarta settimana di preparazione con la partecipazione al torneo "Martin Cup 2024" a Martinsicuro, in Abruzzo, oggi e domani, assieme a Broni, Umbertide e Roseto, squadre di A2 femminile. Due banchi di prova importanti per entrambe le compagini matelicesi che, domenica scorsa, si sono presentate ai tifosi locali l’una al fianco dell’altra. I ragazzi di coach Trullo hanno disputato un’amichevole anche infrasettimanale, andando a giocare sul campo del Basket Gubbio, "matricola" di serie C guidata da un indimenticato ex vigorino come coach Lorenzo Cecchini e con in campo pure Alessio Di Simone. Qui la Halley, ancora priva di Musci infortunato a un braccio, ha fatto suoi tutti e quattro i quarti da 10 minuti disputati, facendo valere la differenza di chili, centimetri e talento contro una squadra di categoria inferiore. Le ragazze allenate da coach Domenico Sorgentone, invece, hanno affrontato - nel secondo test di preseason - la Polisportiva Galli San Giovanni Valdarno che ha chiuso sul punteggio di 57-65. La squadra toscana si è confermata molto solida e ha condotto le operazioni nella prima frazione di gioco; poi sono stati sostanzialmente in equilibrio i due quarti centrali; infine nell’ultimo parziale la Thunder ha ricucito parte dello svantaggio. Chiaramente, su entrambi i fronti – maschile e femminile – c’è ancora da lavorare parecchio per oliare a dovere i meccanismi. Però la strada imboccata sembra quella giusta.

m. g.