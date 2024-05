Basket. Matilde Bondeno inizia col botto

La Matilde Basket Bondeno inizia nel migliore dei modi il proprio cammino nei playoff di Divisione Regionale 3. I matildei giovedì sera al PalaBonini hanno battuto per 80-62 i bolognesi di Monte Donato Basket nella gara di andata delle semifinali. La partita però è stata più combattuta di quanto dica il punteggio, con gli ospiti che avevano chiuso il primo tempo avanti di 9 lunghezze ed erano stati anche sul

+13, ma una super ripresa ha consentito alla squadra di coach Messini di recuperare e poi allungare fino al +18 finale.

L’inizio di partita è favorevole agli ospiti che partono forte soprattutto in attacco e scappano sul +7, sul punteggio di 12-5. Monte Donato raggiunge poi la doppia cifra di vantaggio sul 15-5 con un parziale di 10-0.

I bolognesi continuano a martellare da 3 e salgono sul +13, sul 20-7. Dopo che Monte San Donato tocca il massimo vantaggio sul +15, la Matilde Basket piazza un controparziale di 5-0 e ritorna sul -10, sul 25-15. Il primo quarto si chiude sul 27-17 per gli ospiti. Il secondo quarto inizia con percentuali più basse dal campo per entrambe le squadre, la Matilde torna sotto la doppia cifra di vantaggio sul-8, sul 32-24, ma gli ospiti allungano nuovamente sul +13, sul 39-26 a poco più di 2 minuti dall’intervallo. La squadra di coach Messini piazza però un parziale di 7-0 e si riporta fino al -6, sul 39-33. Si arriva poi all’intervallo lungo sul +9 in favore degli ospiti, sul punteggio di 42-33. Nel terzo quarto la Matilde Basket parte forte e si riporta a -5, sul 39-44. Monte Donato però risponde colpo su colpo e scappa di nuovo sul +9, sul 50-41. La Matilde però non molla e piazza un nuovo parziale di

6-0 che la riporta sul -3, con il tabellone che dice 50-47 per gli ospiti. I matildei completano la rimonta e prima agganciano la parità sul 50 pari e poi trovano il primo vantaggio della serata sul 52-50. I bondenesi hanno il vento in poppa e volano sul +6. Il terzo quarto si chiude con la squadra di coach Messini avanti di 4

lunghezze, sul 58-54. Il quarto periodo inizia all’insegna dell’equilibrio, la Matilde sale nuovamente a +6, i ragazzi di coach Messini sono scatenati e volano fino all’80-62 finale.