Basket. Matilde Bondeno, percorso netto e sei vittorie di fila: battuta anche la Vis

La Matilde Basket fa 6 su 6. La squadra di coach Riccardo Messini passa anche al PalaPalestre contro la Vis 2008 Ferrara nello scontro diretto tra prima e seconda con il punteggio di 62-55, consolidando il primato in

classifica a punteggio pieno e per la prima volta nella sua storia arriva ad ottenere 6 vittorie consecutive. Il primo quarto inizia con le polveri bagnate per entrambe le squadre, che difendono bene ma sbagliano

qualche tiro di troppo. La Matilde Basket piazza un primo mini allungo sul 12-8, ma la Vis rientra e si va sul

12 pari. Da lì arriva un parziale di 7-0 per gli ospiti che chiudono così avanti il primo quarto sul punteggio di

19-12. La prima parte del secondo parziale è interamente di marca matildea; la squadra di coach Messini piazza un parziale che le consente di portarsi sul 30-14 a metà quarto. Negli ultimi 5 minuti del parziale la Vis riesce a trovare con maggiore continuità il canestro e rientra sul -12, ma la Matilde riesce ad allungare nuovamente, riportandosi sul +16 ed arrivando all’intervallo lungo in vantaggio sul 40-24. Nel terzo quarto la Vis rientra in partita e piazza un parziale che le consente di tornare a -9, passando da 42-24 a 42-33 in favore della Matilde. La formazione matildea però reagisce e riesce a riportarsi sul +13. Il quarto periodo è a due facce. La Matilde Basket parte fortissimo e sembra indirizzare definitivamente la partita dalla propria parte, portandosi sul 60-41. La Vis però non si arrende e reagisce, piazzando un contro-parziale di 11-0 portandosi sul 60-52. Nel finale i matildei continuano a faticare ma portano comunque a casa il match.