Basket. Matilde Bondeno, pronto riscatto. Superato il Basket Estense

Pronto riscatto della Matilde Basket Bondeno, che davanti ai propri tifosi al PalaBonini supera con autorità Basket Estense per 61-40, mettendosi subito alle spalle la sconfitta contro la Sbf. La gara si è decisa nei quarti centrali, con la squadra di coach Messini che ha piazzato l’allungo decisivo che ha indirizzato definitivamente la partita.

La Matilde Basket inizia la partita con il giusto atteggiamento, soprattutto in difesa dove non concede tiri facili a Basket Estense e scappa sul 7-0 nella prima metà del quarto. Gli ospiti però reagiscono e si riportano

sul -1 con un controparziale di 6-0. La compagine matildea però reagisce e sale di nuovo sul +7 sul punteggio di 13-6. Basket Estense rientra nuovamente e il primo quarto si chiude sul 14-11 in favore dei padroni di casa.

Anche il secondo parziale si apre all’insegna dell’equilibrio, con il vantaggio della Matilde Basket che rimane tra le 2 e le 4 lunghezze di vantaggio. La squadra di coach Messini piazza un nuovo mini allungo a metà quarto, toccando nuovamente il +7 sul punteggio di 23-16. Ancora una volta però Basket Estense rientra sul -3, ma la Matilde scappa di nuovo e tocca un vantaggio di +8, sul punteggio di 28-20. La squadra bondenese schiaccia il piede sull’acceleratore e tocca la doppia cifra di vantaggio, volando sul +12 sul 34-22. La Matilde arriva poi all’intervallo lungo toccando il massimo vantaggio a +14, sul 36-22. I matildei partono con il piede giusto nel terzo quarto e volano subito sul +19, sul punteggio di 43-24. La squadra di coach Messini allunga poi ulteriormente arrivando oltre le 20 lunghezze di vantaggio, sul 48-27. La Matilde arriva a toccare il +23, poi negli ultimi minuti del quarto gli ospiti rientrano sotto le 20 lunghezze di svantaggio sul 50-32. Si entra nell’ultimo quarto con i padroni di casa ancora a +18, sul 52-34.

Nell’ultimo quarto la Matilde Basket gestisce il vantaggio costruito e rimane sempre in controllo del punteggio e della partita. I bondenesi rimangono per gran parte del quarto su un vantaggio che oscilla tra i 18 e i 20 punti. La partita non riserva sorprese nei minuti finali e la Matilde si impone con il punteggio di

61-40, preparandosi così al meglio alla trasferta sul campo della Pallacanestro Budrio, in programma già oggi.