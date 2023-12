Basket. Matilde Bondeno viaggia a punteggio pieno. Netto successo sulla Veni San Pietro in Casale

Quarto successo in altrettante partite per la Matilde Basket Bondeno, che giovedì sera al PalaBonini ha battuto per 71-49 la Veni Basket San Pietro in Casale, rimanendo così a punteggio pieno nel girone F di Divisione Regionale 3. Un successo netto, con la compagine matildea che ha condotto con un buon margine sostanzialmente per tutta la partita. Questi i tabellini.

MATILDE BONDENO: Ardizzoni F. 10, Santini A. 6, Manferdini S. 11, Orazzo L. 7, Ramazziotti M. 8, Pozzessere A. 8, Bianchini G. 4, Ravagni D. 4, Proner E. 3, D’Ascenzo L. 8, Campini A. 2.

VENI: Franceschelli N. 3, Evangelisti F. 3, Saccenti C. 2, Veronesi S. 5, Palma S. 2, De Falco L. 15, Magli M. 8, Riolo L. 11.