Basket. Matilde Bondeno vince il derby. Superata la Vis, ora c’è la Sbf

Successo netto e importantissimo della Matilde Basket Bondeno, che giovedì ha battuto la Vis 2008 per 62-51 al PalaBonini. Vittoria d’autorità per la squadra di coach Messini, che ha condotto la gara dall’inizio senza mai permettere ai ferraresi di rientrare in partita. La Matilde Basket parte subito con le marce alte, muove la palla molto bene in attacco, costruisce buoni tiri ed è letale da fuori dall’arco, con tre triple che consentono di scappare sul +7, sul punteggio di 13-6. Nella seconda parte del parziale le percentuali in attacco calano, ma la squadra di coach Messini riesce comunque a mantenere due possessi pieni di vantaggio grazie anche ad una difesa di alto livello, chiudendo il primo quarto sul 15-9.

Il secondo parziale inizia all’insegna dell’equilibrio, la Matilde fatica maggiormente in attacco ma è sempre presente a rimbalzo sia offensivo che difensivo, mentre la Vis cerca di restare in partita e di ridurre lo scarto. Il vantaggio dei matildei per la prima metà del quarto oscilla sempre tra le 4 e le 6 lunghezze. La

compagine bondenese continua a difendere con grandissima intensità, non concedendo tiri facili alla Vis e nel finale di quarto riesce ad allungare, arrivando all’intervallo lungo sul +9, sul punteggio di 29-20.

La formazione di casa parte molto forte sia in attacco che in difesa anche nel terzo quarto e scollina sopra la doppia cifra di vantaggio, toccando il +14 sul 36-22. La Vis però non esce dalla partita e risponde prontamente, piazzando un controparziale di 7-0 e tornando quindi sul -7. La Matilde però non si scompone, torna a difendere forte e si riporta sul +13, sul 44-31. La squadra di coach Messini non alza il piede dall’acceleratore e allunga ulteriormente, chiudendo il terzo parziale sul +17, sul 53-36. Nell’ultimo quarto la formazione ferrarese aumenta l’intensità in difesa, la Matilde fatica nei primi minuti del quarto ma grazie ad una grande difesa e ad una presenza a rimbalzo sempre importante riesce a volare sul +19, sul punteggio di 59-40. Nel finale di partita la Vis riduce parzialmente le distanze ma la Matilde controlla senza patemi e si impone con il punteggio finale di 62-51. Una prova di forza importante anche ai fini del campionato quella della squadra di coach Messini, che torna così ad occupare la seconda posizione in classifica e arriva al meglio allo scontro al vertice contro la capolista Scuola Basket Ferrara.