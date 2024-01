Basket. Memorial Fabbri, gara decisiva per l’Emilia Romagna

Sarà Emilia Romagna-Lazio di oggi a decidere le sorti del torneo under 15 maschile per quanto riguarda il Memorial Mario Fabbri. La squadra di casa ha battuto la Toscana comandando per tutto l’incontro, con gli avversari a rientrare sorprendentemente a -6 (78-72) ma non più in là. L’allungo finale porta l’Emilia-Romagna sul 91-78, con contributo sempre eccellente dei due ragazzi di Insegnare Basket Rimini presenti in selezione. Bene Ciancarelli, autore di 9 punti con una tripla importante, e dominante Ruggeri, mvp con 32 punti. Stamattina, alle 11.30 al PalaSgr di Santarcangelo, ecco dunque Emilia Romagna-Lazio. Se i primi dovessero vincere, ecco un successo del torneo da imbattuti. Se invece dovesse imporsi il Lazio, via al calcolo del quoziente canestri. La selezione femminile emiliano-romagnola giocherà oggi la finale per il 5° e 6° posto con il Piemonte (10.30 Carim) dopo il successo di ieri, 66-55, sull’Happy Basket. Dal canto suo l’Happy se la vedrà col Lazio per il 7°-8° posto (8.30 Carim).