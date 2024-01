Basket. Memorial Fabbri, trionfa l’Emilia Romagna

L’Emilia-Romagna vince la 12ª edizione del Memorial Mario Fabbri, la rassegna dedicata alle selezioni regionali under 15 andata in scena sui parquet delle palestre di Rimini e Santarcangelo. Nell’ultimo atto del girone, la squadra di casa ha battuto il Lazio per 80-72, chiudendo così il torneo da imbattuta e portandosi a casa il trofeo principale. A marchiare a fuoco l’ultimo atto della manifestazione Mattia Ruggeri di Insegnare Basket Rimini, dominante in campionato con l’Under 15 Eccellenza e decisivo anche in questa kermesse dedicata ai migliori prospetti della nazione. Per lui una prova eccellente in finale, con 26 punti totali (top scorer) di cui 14 in un primo quarto in cui l’Emilia-Romagna è subito andata avanti (29-16 al 10’). Nel secondo quarto, grazie anche all’ottimo contributo dell’altro ragazzo di Ibr, Ciancarelli (12 punti), la selezione vola sul +17 prima di andare all’intervallo sul 51-39. Diversi i tentativi di riavvicinamento del Lazio nel secondo tempo, ma la forbice tra le due squadre non è mai scesa sotto il livello di guardia. Nel torneo femminile vittoria del Veneto, sesto posto per l’Emilia-Romagna e ottavo per l’Happy Basket Rimini.