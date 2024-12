Basket Minors. Asciano batte nettamente la Nesi Group

Il derby senese della decima di andata di Divisione Regionale 1 se lo aggiudica la Advinser Asciano che al PalaGrandi batte nettamente la Nesi group Poggibonsi per 76-55 (Asciano: Losigo R 10, Losigo L 9, Monnecchi 2, Gazzei 2, Becatti 7, Falcai 10, Falchi L 8, Chierchini 2, Falchi R 19, Casini 5, Mini, Ciacci 2. All. Totaro.

Poggibonsi: Del Cucina 11, Ceccatelli 5, Rovini, Giorgi 13, Mucci 2, Testi, Figus, Maestrini, Juliatto 7, Borgianni 13, Ravenni 4. All.Franceschini).

Nei primi 20 minuti la gara la comandano i padroni di casa, ma la formazione giallorossa risponde colpo su colpo. L’equilibrio si rompe nella terza frazione quando l’Asciano, guidato da un ottimo Riccardo Falchi, piazza il break che indirizza il match in modo definitivo. Non riesce il colpaccio in casa della seconda forza del girone alla Simus Monteroni che perde a Vaiano contro i locali del Valbisenzio per 59-54 (Caniglia 2, Banchero 13, Perinti, Starnini, Santini, Manetti, Brocco, Tognazzi 1, Milano 5, Piattelli 22, Bovo 11). Partita piuttosto equilibrata e dal punteggio basso che i locali sono riusciti a vincere grazie alla maggiore precisione nei momenti decisivi. Prosegue invece la propria marcia senza intoppi il Valdelsa Basket di coach Lanza. Nel match interno contro Calenzano i biancorossi dominano letteralmente la partita conquistando un netto successo con il punteggio finale di 76-51. Grazie ai 2 punti conquistati domenica sera la formazione valdelsana sale al quarto posto in classifica a quota 14 a sole 2 lunghezze di distanza dalla coppia delle inseguitrici della capolista Certaldo. Nell’anticipo del sabato arriva una sconfitta casalinga piuttosto beffarda per la Parmolaia Maginot: i giovani virtussini cedono il passo alla seconda forza del torneo, la Gea Grosseto, che si impone al PalaPerucatti per 61-67.