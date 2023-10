Basket minors: entrambe le formazioni sono state sconfitte rispettivamente da Budrio e Cestistica Argenta. International e Grifo, due fermate inattese Giornata amara per Easy Car International e Grifo, entrambe sconfitte nella quarta giornata del campionato di Divisione Regionale 1. La Grifo cede in casa, l'International in trasferta. Roli (19) e Laghi (19) i migliori in campo. Prossime partite: Easy Car vs Russi, Grifo vs Granarolo.