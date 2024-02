Basket minors. International e Grifo, doppia sconfitta

Doppia sconfitta per le due imolesi: dopo un supplementare per la Grifo per mano di Riccione, senza storia per l’Easy Car a Ferrara. Partita equilibratissima al PalaRuggi tra Grifo e Riccione con il 60 pari che manda all’overtime. Qui Riccione arriva al +6 per errori della difesa Grifo che rientra ma sul 72-74 per Riccione i biancoblù falliscono il possesso per la vittoria e il punteggio resta tale. Bene nella Grifo Barbieri (15), Pirazzini (14) e Laghi (12). Netto il ko dell’Easy Car International che cede 87-57 in casa del Despar 4 Torri Ferrara con la gara in equilibrio solo nel primo quarto: buone le prove di Fini (16) e Ricci Lucchi (13).