Basket minors: ore 18,30. Grifo-International, derby al PalaRuggi

Non è solo tra Andrea Costa e Virtus il derby per la supremazia cestistica cittadina. Anche nel neonato campionato di Divisione Regionale 1 (la vecchia serie D per chi ancora fatica a masticare le nuove denominazioni) si gioca il derby imolese e oggi va in scena il primo atto della sfida. Alle 18.30 al PalaRuggi la Grifo e l’International si affrontano nel derby di andata, valido per la settima giornata del girone B (arbitri Gualtieri e Daidone). Un derby del riscatto per entrambe visto che dopo un buon avvio di campionato sia i biancoblù padroni di casa che i biancorossi hanno perso per strada punti preziosi. Subito due vittorie per la Grifo di coach Pietrantonio, a cui hanno fatto seguito quattro sconfitte; tre combattute e arrivate sul filo di lana, l’ultima, l’87-65 a Forlimpopoli, decisamente più netta. Tre le sconfitte di fila invece per i giovani dell’Easy Car International di coach Serio, partiti bene (due vittorie nelle prime tre giornate) e calati pure loro alla distanza con l’ultimo ko arrivato alla Ravaglia, 59-73 per mano del Granarolo. Una delle due stasera potrà risollevarsi.

l.m.