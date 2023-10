Basket. Mo.ba centra il terzo successo consecutivo

Serie C unica, girone A: terzo successo in fila per Modena Basket (Taddei 17, Malagoli 14), che sbanca Correggio 72-81. I reggiani partono forte con il duo Pini-Vivarelli, ma Taddei e Twum rispondono per le rime. Casu, Taddei e Malagoli fanno volare Mo.ba a +14 alla pausa. Nel secondo tempo Correggio si mette a zona, ma le triple di Nasuti e Malagoli valgono il +19.

Divisione Regionale 1, girone A: vincono Ottica Amidei Castelfranco e SPV Vignola, apparecchiando la tavola per il derby di domani sera al pala ’Reggiani’. Castelfranco (Tomesani 22, Cempini 12) regola Nubilaria a domicilio per 58-75. Dopo un (bel) primo quarto da 25 punti segnati ed un (meno bello) secondo da soli 7, la Ottica Amidei ingrana le marce alte nella ripresa, grazie ad una difesa più attenta che sfocia in una fase offensiva meglio costruita. Il secondo tempo serve anche a Vignola (Miani 22, Cappelli 14) per spuntarla sugli 99-69 sugli Stars Bologna. I secondi 20’, infatti, dicono 56-32 modenese.

Serie B femminile, girone A: prima sconfitta esterna per la Wamgroup Cavezzo (Verona 22, Pronkina 11), che cede 68-60 a Scandiano. Scandiano ad inizio ripresa a +10, Cavezzo prova a rientrare nell’ultimo parziale (-4) con le giocate di Zanoli e Verona, ma non è serata: per Scandiano prezioso successo che vale l’aggancio al quarto posto. Piumazzo liquida 78-37 la Fulgor Fidenza. Quinto successo in fila, in attesa del big-match contro Puianello.

Davide Ceglia