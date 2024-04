Basket. Mo.Ba., stop interno con Novellara. Ottica Amidei vince in scioltezza

Serie C unica, poule play-out: Modena Basket (Twum 14, Nasuti ed Obitso 10) cede 67-84 in casa contro la Pallacanestro Novellara. Il buon avvio modenese (ok Saccone) è replicato dal duo Frediani-Folloni, che fa la differenza per la compagine di coach Boni. Dopo il 39-44 reggiano della pausa lunga, il gap aumenta con un paio di triple filate, complice qualche leggerezza di troppo commessa da Mo.ba. Nell’ultima frazione Modena ci prova, ma Novellara è brava far proprie le palle vaganti, sfruttando anche il calo energetico degli uomini di coach Coppeta.

Divisione Regionale 1, girone A: vittoria senza particolari problemi per la Ottica Amidei Castelfranco (Tomesani 29, Lanzarini 18), che liquida Basketreggio per 98-70. Il match viene nettamente indirizzato dai bianco-verdi nella prima frazione, per mano di un Lanzarini in grande spolvero (14 punti con 4 triple in 8’, e 27-10). Basketreggio si affida quasi sempre alle individualità, non impensierendo praticamente mai i padroni di casa. Nella terza frazione viene archiviata definitivamente la contesa, grazie ad altre 5 triple (Coslovi, Roncarati, Lanzarini, Tomesani) che puniscono la difesa a zona reggiana. Nell’ultimo quarto c’è spazio per tutti gli under, con Fraulini e Martignoni che trovano i primi punti in DR1.

Serie B femminile, poule play-off: il big-match di giornata è delle Basketball Sisters Piumazzo (Palmieri 21, Koral 14) che, alle ’Ferraris’ di Modena, piegano 72-65 Puianello. Questo successo permette, alle ragazze di coach Palmieri, la avere la certezza di uno dei 2 primi posti nella prossima Poule Promozione. Una partita fatta di parziali, e gestita dalle modenesi per tutti i 40’, sfiorando quasi anche il ventello di vantaggio in ultima frazione (dopo il 56-42 della penultima sirena). Vittoria anche per una Wamgroup Cavezzo (Verona 17, Siligardi 14) corsara 47-63 sul campo di Fiorenzuola; il 15-22 ospite di fine primo quarto viene aumentato, e Cavezzo raggiunge il 25-41 all’intervallo lungo. Nella seconda parte di match, la Wamgroup alleggerisce il proprio gioco, gestendo il tutto fino al gong finale.

Davide Ceglia