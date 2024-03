Basket. Modena, che stop contro Correggio. Torna a vincere l’Ottica Amidei

Serie C unica, seconda fase: disastrosa sconfitta interna per Modena Basket (Reale 21, Obitso 19, Saccone 12), che lascia strada per 66-87 a Correggio. Gara che dura poco per i padroni di casa, con Correggio che vola prima 8-29 alla pausa, poi 22-54 all’intervallo lungo. Modena prova a costruire qualcosa nel secondo tempo, ma i reggiani controllano l’inerzia senza particolari problemi.

Divisione Regionale 1, girone A: torna a vincere la Ottica Amidei Castelfranco (Cempini 19 in foto, Tomesani 18, Dawson 14) che supera 72-60 gli Stars Bologna. Partita fatta di tira e molla, con i bianco-verdi che vanno 12-0 in pochi minuti, salvo poi subire il sorpasso bolognese (22-24) nel secondo quarto, per poi riprendere il vantaggio alla pausa (39-33). Nel secondo tempo, il carattere castelfranchese prevale, ed un Cempini formato MVP permette di mantenere il naso avanti, ben spalleggiato dal trio Tomesani-Dawson-Roncarati, con quest’ultimo che piazza 2 triple fondamentali nel quarto periodo. Vince nuovamente la SPV Vignola (Torricelli R. 19, Cappelli 18, Bussoli 15) che batte, nello scontro diretto, 82-70 il Basket Voltone. Dopo i primi 20’ fatti di buoni attacchi ma scarsa difesa, la SPV cambia volto giocando una seconda parte di match più concreta trascinata da Bussoli; nell’ultimo quarto Vignola tocca anche il +16, chiudendo senza patemi.

Serie B femminile, poule play-off: vittoria pesantissima per la Wamgroup Cavezzo (Verona 22) a Castel San Pietro, con la Magika che si arrende 45-63. Verona parte subito forte, ma Melandri risponde (15-21 poi 26-35 alla pausa); nella terza frazione la Magika prova a rientrare, ma la difesa giallo-nera si alza di giri e propizia l’allungo decisivo. Costi, Calzolari e Verona si rendono protagoniste sentenziando un altro referto rosa. Sorriso anche per le Basketball Sisters Piumazzo (Koral 19), che superano 64-52 la Libertas Forlì. Dopo il 31 pari dell’intervallo lungo, il match prosegue in maniera equilibrata (44-43), salvo poi prendere la via locale: il break di 16-4 non lascia scampo alle romagnole.

Davide Ceglia