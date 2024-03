Basket. Modena si arrende in casa. Ottica Amidei è distratta

Serie C unica, play-out: passo falso interno, 64-69, per Modena Basket (Reale 18, Casu 10) contro Lugo. Modena, nonostante la buona costruzione di gioco in fase offensiva, litiga con il canestro per i primi 6’, con Lugo che gestisce il vantaggio (18-32 alla pausa). Nel secondo tempo, il tira e molla nel punteggio vede sempre prevalere la formazione ospite; Modena rientra fino al -4, ma in un baleno torna nuovamente sotto in doppia cifra per merito di una fiammata di Lugo. Nel finale, Modena ci prova ma a festeggiare sono gli avversari.

Divisione Regionale 1, girone A: un Denis Tomesani da 38 punti, 11 rimbalzi e 44 di valutazione non basta alla Ottica Amidei Castelfranco (Roncarati 11) per avere la meglio su un cinico Basket Voltone, corsaro 74-82. Castelfranco è distratta in difesa ma chiude comunque avanti 21-19 alla prima sirena; nel secondo quarto il 34-27 bianco-verde viene completamente ribaltato grazie al 2-13 di break bolognese (36-40 all’intervallo). Nel secondo tempo, Brunetti guida Voltone, ben supportato da Chillo ed Espa, con la Ottica Amidei che si aggrappa al solito Tomesani, il quale però risulta troppo solo sull’isola. Vince la SPV Vignola (Cappelli e Torricelli R. 18) sul campo del fanalino di coda Nubilaria per 56-79; i giallo-neri controllano sin dalla palla a dueSerie B femminile, poule play-off: il supplementare premia la Wamgroup Cavezzo (Verona 22, Kolar 15), la quale difende il campo amico dagli attacchi di Rimini, prevalendo 72-68. Le modenesi volano sul +17 in seconda frazione, salvo poi gettare tutto al vento; le romagnole, infatti, rientrano fino al -1 della penultima sirena. Dopo il 62-62 del 40’, Cavezzo stringe i denti e, guidata dal trio Verona-Cariani-Zanoli, riesce a mettere definitivamente la testa avanti rimanendo al secondo posto in classifica. Successo esterno, 39-56 a Fiorenzuola, per le Basketball Sisters Piumazzo.

Davide Ceglia