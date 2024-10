Basket, molti volti nuovi in serie C con la Pallacanestro Femminile Pisa

Pisa, 10 ottobre 2024 – Nastri di partenza per il basket femminile cittadino, che ha nella Pallacanestro Femminile Pisa il sodalizio di riferimento. La giovane e dinamica società guidata da Laura Guerrini esordirà con la squadra senior, nel campionato di serie C, sabato 19 ottobre, sul campo delle tradizionali rivali del Viareggio, e sarà presente nelle categorie giovanili under 19, under 17 e under 15.

LA FORMULA - Il campionato di serie C prevede la disputa di un girone a 12 squadre, insieme a Montecatini, Prato, Grosseto, Porcari, Castelfiorentino, Viareggio, Affrico Firenze, Baloncesto Firenze, Pallacanestro Firenze e Ficeclum Fucecchio: al termine della regular season, le squadre classificate ai primi otto posti saranno ammesse ai play-off per la promozione in serie B di due formazioni. Le ultime quattro squadre della stagione regolare prenderanno parte ai play-out per la retrocessione in Promozione di una squadra.

PRIMA SQUADRA – Reduce da due stagioni in crescendo, in cui è arrivata a disputare lo spareggio per la serie B, perso con onore contro Laurenziana Firenze e, con la Pallacanestro Firenze, la PF, orfana di tre atlete importanti, passate a Jolly e Pielle Livorno di B, non è stata all’altezza del recente passato nel campionato 2023-24, che le biancorosse hanno chiuso con una tranquilla salvezza, dopo aver fallito l’accesso alla fase per la promozione. La compagine di Laura Guerrini ci riprova quest’anno, sempre con Stefano Zari al timone, coadiuvato da Carlo De Filippis, partendo dalla conferma quasi completa del roster della scorsa stagione con alcuni importanti innnesti. Alle confermate Margherita Benedettini, Giulia Nesti, Matilde Marcolini, Carola Beccari, Francesca Ferri, Marta Cioni, Silvia Barghini, Francesca Nannini, Ilaria Scuderi, Bianca Garruto, Giulia Selmi e Ashily Ward, si aggiungono infatti due rientri, Chiara Sgorbini, dal Jolly Acli Livorno in B, Trisha Edu Mengue dal Viareggio e le nuove Alice Turco, Francesca Filippini ed Eleonora Parenti, giovanissime ma già con frequentazioni in serie C e B. Al roster sono state aggregate le under 19 Elisa Fazi e Giulia Angori, con apertura alle atlete di volta in volta più in forma. “Dopo un anno di transizione -dichiara Laura Guerrini- la rosa attuale ci consentirà di puntare nuovamente a pieno titolo ai play-off, in un contesto rafforzato in cui sarà più facile far crescere le giovani, obiettivo primario e fondativo della società”.

GIOVANILI – Prossime all’inizio dei rispettivi tornei anche le compagini under 19 (coach Sergio Ferro con Carlo De Filippis), under 17 e under 15 (Giovanni Azzolini).