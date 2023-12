Basket Momento favorevole per le giovanili del CmC. Cammino travolgente per l’Under 17. Vola l’Under 14 del coach Diamanti

Ancora imbattuti gli Under 17 del Cmc che dopo cinque giornate, nel girone G sono in testa a punteggio pieno insieme al Cus Pisa. I ragazzi di Stefano Dell’Innocenti (vice Marco Malcontenti) vincono in casa con Massa 74-32, si impongono in trasferta con lo Sport Pisa per 36-69 e in casa strapazzano il Pietrasanta 119-35. Lo score con Pietrasanta: Orsini 21, Ferrando 23, Akkad 10, Tonelli 4, Soci 6, Punti 7, Venturini 10, Antoniotti, Valentini 15, Polenta 18, Neofet 2, Argiolas 3.

Due successi e una sconfitta invece per gli Under 19 di Lorenzo Suriano che dopo aver vinto il derby con Massa (50-73) e aver perso partita e imbattibilità contro la capolista Calcinaia (71-75), torna al successo passando in casa del Versilia per 45-59 (parziali 14-8, 26-30, 36-39) al termine di una gara equilibrata e decisa solo nell’ultimo quarto (parziale 9-20). Lo score con Versilia: Orsini 7, Ferrando 5, Tonelli 15, Sessa 10, Tongiani, De Angeli 14, Torre 6, Nannetti 2, Marcenaro. Nella classifica (girone E) i biancocelesti sono secondi con 8 punti, due dietro la capolista Calcinaia.

Nell’Under 14, girone E, dopo i successi di Volterra (60-65), sul Ponsacco (108-37) e con Versilia (30-65) il Cmc-Legends di Mirko Diamanti è solo al comando della classifica con 10 punti. Lo score con Versilia: Serafin, Allene, Lazzarini 8, Ait El Hammoumia 2, Orlandi 5, Donati 2, De Pasquale 1, Volpi 17, Dolci, Ceccarelli 2, Manganaro 5, Battistini 23.

ma.mu.