Basket Nei playout di Serie C. Il Cm Carrara annulla il primo match point. Fermato il Cus Pisa Il Cmc di Carrara lotta per la salvezza nella C regionale, vincendo la terza partita dei playout contro il Cus Pisa. Mostrano volontà e difesa concentrata, ma devono ancora affrontare gara quattro per sperare nella permanenza in categoria.