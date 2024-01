Basket Nel campionato di Serie C. CmC, buona prova. È mancata la lucidità nei momenti decisivi

Preventivata alla vigilia, la sconfitta contro la prima della classe (-17) non è poi stata così disastrosa per il Cmc contro la Mens Sana Siena, gara della C regionale. Innanzi tutto per quello che Russo (nella foto) e compagni hanno fatto vedere in campo. Al di là di qualche errore eccessivo, di una difesa che ha concesso troppo e di un attacco che in poche occasioni ha fatto girare la palla sull’arco liberando l’uomo al tiro, si è vista tanta caparbietà e determinazione, anche se a corrente alternata. La squadra non si è mai arresa, per due volte ha recuperato ritardi pesanti riaprendo la partita, anche se poi è mancata la lucidità per finalizzare le due rincorse. Ha invece accusato il colpo dell’espulsione di coach Bertieri per doppio tecnico alla panchina per proteste, a -6.26 del quarto tempino. Nel frattempo dagli altri campi sono arrivate le sconfitte di Pisa e Monsummano, due squadre che ormai saranno le dirette concorrenti nella fase due. Il Pontedera, raggiunto da Agliana al quarto posto ha perso ancora, resta a otto punti, ma ormai restano anche solo 4 partite da giocare nella prima fase.

La classifica: Mens Sana Siena 28; Sancat Firenze 24; Pino Firenze 22; Agliana e Pontedera 18; Fides Livorno e Don Bosco Livorno 16; CM Carrara, Cus Pisa e Monsummano 10; S.Giovanni Valdarno 8.

ma.mu.