Basket Nel campionato regionale silver Under 14. Il CmC-Legends vola. I ragazzi di Diamanti sono primi e imbattuti Il Cmc-Legends Under 14 guida la classifica del campionato regionale silver, con 7 vittorie in 8 partite. Audax Carrara, invece, è ferma a 0 punti. Anche nella Under 13, Audax Carrara è penultima con 2 punti.