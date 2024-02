Basket Nel campionato regionale Under 17 L’Audax batte il Versilia e stacca il biglietto per la seconda fase L'Audax Carrara Under 17 conquista l'accesso alla seconda fase del campionato regionale con una vittoria casalinga sul Versilia. Nonostante una formazione rimaneggiata, la squadra si impone grazie a una difesa aggressiva e un attacco incisivo. La classifica vede il CM Carrara in testa con 24 punti.